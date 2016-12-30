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Trabzonspor'dan Robinho hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor'da yönetimin dört bir koldan transfer harekatı sürüyor. Bordo Mavililer Emmanuel Mas ve Pereira transferlerinin ardından bomba bir transfere daha hazırlanıyor.

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TrabzonAjans.com'un edindiği bilgiye göre Bordo Mavili kulübün transfer gündemine giren isimlerden biri yıldız oyuncu Robinho!
 
Barcelona'nın yıldız ismi Samuel Eto'onun transferinin ardından Real Madrid ve Milan'da da futbol oynamış olan Robinho için Antalyaspor temaslarda bulunmuş fakat olumlu sonuç alınamamıştı. Antalyaspor'un ardından Robinho, Trabzonspor'un da transfer gündemine girdi. 
 
Geçtiğimiz yıl Çin'e transfer olan ve ardından Atletico Mineiro'ya giden 4.5 Milyon Euro piyasa değeri bulunan Robinho'nun Trabzonspor'a transferi için transfer çalışmaları sürüyor.
 
Brezilyalı Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan gibi Avrupa devlerinde forma giydikten sonra futbol kariyerine ülkesinde Atletico Mineiro'da devam ediyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen Robinho 10 gol ve 5 asistle oynuyor.

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