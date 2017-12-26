Süper Lig ekipleri Orkan Çınar için sıraya girdi
Kara Kartal’ın genç oyuncusu Orkan Çınar’ın, Süper Lig’den talipleri olduğu öğrenildi.
Kara Kartal’ın genç oyuncusu Orkan Çınar’ın, Süper Lig’den talipleri olduğu öğrenildi.
Beşiktaş’ın yıldızlarla dolu kadrosunda sadece 3 maçta forma giyebilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği ile Göztepe’nin istediği bildirildi.
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in raporuna göre Orkan’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak bu iki takımdan birine gönderebilir.
(Fanatik)
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