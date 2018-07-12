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Süper Lig ekiplerine VAR eğitimi verildi

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) eğitim çalışmaları başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Merkez Hakem Kurulu  Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Süper Lig takımlarından  Bursaspor'a VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

Afyonkarahisar'da gerçekleşen eğitimde Bursaspor Kulübü teknik kadrosu  ile futbolcularına, VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren  pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar  anlatıldı.

Sunumun ardından Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda Bursaspor ile  Balıkesirspor Baltok arasında oynanan ve VAR sisteminin uygulandığı müsabakanın  64. dakikasında hakem Koray Gençerler, saha kenarındaki monitörden pozisyonu  izleyip Balıkesirspor Baltok lehine bir penaltı verdi.

VAR eğitim çalışmalarının, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle  devam edeceği açıklandı.

(AA)

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