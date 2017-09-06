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Süper Lig hakemleri kampa girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev yapan hakemleri kampa aldı.

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TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası  eleme maçlarından dolayı liglere verilen ara nedeniyle Süper Lig'de düdük çalan  hakemlerin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdiği bildirildi.
 
Dün başlayan kampın ilk gününde Fiziksel Gelişim Uzman Yardımcısı Dr.  Tuba Kızılet nezaretinde fizik kondisyon çalışmalarına katılan hakemlerin, bugün  ise MHK Danışmanı İtalyan Roberto Rosetti tarafından oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.
 
Hakemlikte zihinsel hazırlık konularında uzman Doç. Dr. Rıdvan  Ekmekçi'nin aktarımlarıyla devam edecek kampın, yarın yapılacak fiziksel  çalışmalarla sona ereceği kaydedildi.

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