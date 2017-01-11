Yusuf Namoğlu: En kısa zamanda VAR uygulamasına geçeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemler olarak Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirterek, daha sonra bazı hatalar yaptıklarını söyledi.

Namoğlu, Antalya'da düzenlenen MHK Devre Arası Hakem Semineri'nin son gününde düzenlenen oturumda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirten Namoğlu, "Sezonun 16 haftalık ilk devresine gayet iyi başladık. İlk haftalarda gayet iyi gidiyorduk ancak ilerleyen haftalarda hatalarımız oldu. Ondan sonra tekrar toparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama 16. hafta bazı hatalarımızın olduğu bir hafta olarak hafızalarda kaldı. İkinci devrede bilgi dağarcığımıza koyduklarımızla çok daha iyi maçlar yöneteceğimize inancım tamdır." diye konuştu.

Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapılacağını aktararak, "VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Rosetti: "Süper Lig, mücadelelere sahne olan önemli bir lig"

TFF MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti ise futbolun her geçen gün hızlandığını ve Süper Lig'in mücadelelere sahne olan önemli bir lig olduğunu bildirdi.

Konuşmasına dünyada ve Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarına değinerek başlayan Rosetti, "Bütün dünyada ve Türkiye'de son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Kendimi bu trajedinin içinde yer alan ailelere çok yakın hissediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in seminerde yaptığı sunuma vurgu yapan Rosetti, "Fatih Terim'in gerçekleştirdiği çok değerli bir sunum izledik. Kendisine, zaman geçirilmesi, video hakemlik sistemi ve maç hazırlığıyla ilgili değerli fikirlerinden dolayı teşekkür ederim. Fatih Terim sadece iyi bir arkadaşım değil, aynı zamanda futbol ve hakemlik konusunda bir uzman." açıklamasında bulundu.

Rosetti, devre arası seminerinde mental ve teknik açıdan hazırlandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde fiziksel olarak FIFA testine tabi olduk. Mental ve teknik olarak 100'ün üzerinde görüntü izleyerek, hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Futbol her zaman zorlanarak devam ediyor. Spor Toto Süper Lig, mücadelelere sahne olan önemli bir lig. Çok fazla çalışarak hazırlık yapmamız gerek. Futbol uluslararası bir dil kullanıyor. Dolayısıyla FIFA, UEFA ve Türkiye'de aynı dili kullanmamız gerek. Hakemlerin önceliği, oyunu, oyuncuları ve oyuncuların imajını korumak." İtalyan futbol adamı, konuşmasının ardından Süper Lig hakemleri ve üst klasman yardımcı hakemlere mücadeleler, el ve kolların kural dışı kullanımı, umut vaat eden atağın kesilmesi, bariz gol pozisyonunu önlemeye yönelik hareket, elle oynamalar, ofsayt ve itirazlar konu başlıklarında videolu sunum gerçekleştirdi.

AA