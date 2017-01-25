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Riekerink izin vermeyince Birhan Vatansever Galatasaray'da kaldı

Genelde Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösteren Birhan Vatansever, Süper Lig ve TFF 1.Lig takımlarından teklif alsa da hocası Riekerink onu bırakmadı.

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Galatasaray'da Selçuk İnan'ın veliahtı olarak gösterilen 19 yaşındaki Birhan Vatansever'in takımdan ayrılmasına Riekerink'in izin  vermediği öğrenildi.
 
Genç yıldıza bir çok Süper Lig ve TFF 1. Lig kulübü talip olmuştu. Birhan da forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyordu ancak Hollandalı çalıştırıcı oyuncunun takımda tutulmasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp gelen teklifleri bu nedenle geri çevirdi.
 
Kupada 3 maçta oynadı
 
Bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamayan ancak kadroya girebilen Birhan Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giyebildi. U21 takım formasıyla 15 maça çıkan orta saha oyuncusu 1 asit yaptı.
 
Birhan Vatansever'in sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor.

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