Süper Lig Yardımcı Hakem Semineri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Yardımcı Hakem Ara Semineri sona erdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak Otel'de düzenlenen seminere, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri Murat Ilgaz ve Ahmet Erdoğan, Zihinsel Performans Eğitmeni Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ile Süper Lig yardımcı hakemleri katıldı.

Hakemlikte zihinsel çalışmalar hakkında eğitimin verildiği seminerde, Yusuf Namoğlu'nun ilk 9 hafta ile ilgili değerlendirmelerini, Murat Ilgaz hakemlere görüntülerle aktardı.