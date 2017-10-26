Süper Lig Yardımcı Hakem Semineri sona erdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Yardımcı Hakem Ara Semineri sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Yardımcı Hakem Ara Semineri sona erdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak Otel'de düzenlenen seminere, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, MHK üyeleri Murat Ilgaz ve Ahmet Erdoğan, Zihinsel Performans Eğitmeni Doç. Dr. Rıdvan Ekmekçi ile Süper Lig yardımcı hakemleri katıldı.
Hakemlikte zihinsel çalışmalar hakkında eğitimin verildiği seminerde, Yusuf Namoğlu'nun ilk 9 hafta ile ilgili değerlendirmelerini, Murat Ilgaz hakemlere görüntülerle aktardı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.