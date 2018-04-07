Süper Lig'de 12. golünü atan Anderson Talisca, kariyer rekorunu kırdı

Beşiktaş, Göztepe karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürdü.

Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı.

Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, 41 maçlık namağlup serisindeki 100. golünü ise Göztepe karşısında buldu. Maçın 19. dakikasında Talisca, attığı golle 100. golü kaydetti. Göztepe'yi 5-1 mağlup eden Beşiktaş, 41 maçlık seride ise 104 gole ulaştı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ta üst üste 8. lig maçından galibiyetle ayrıldı. Stadındaki son puan kaybını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu mücadelenin ardından sahasında Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarını kazandı.

6 maç sonra 5 gollü maç

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de 6 maç sonra 5 gollü galibiyete imza attı.

Ligin 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 yenen Beşiktaş, bu mücadelenin ardından Fenerbahçe'yi 3-1, Trabzonspor'u 2-0, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorlarla geçti. 6 maçlık periyotta Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir'e ise 1-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, ligde 53 gole ulaştı.

Talisca, kariyer rekorunu kırdı

Beşiktaş'ı 19. dakikada 1-0 öne geçiren Anderson Talisca, kariyer rekoruna imza attı.

Bu sezon Süper Lig'de 12. gol sevincini yaşayan Talisca, Avrupa kupalarında 4 ve Türkiye Kupası'nda 2 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon siyah-beyazlı formayla resmi maçlarda 17 gol kaydeden Talisca, 2017-2018'de ise şimdiden 18 gole ulaştı.

Benfica'dan geçen sezonun başında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer edilen Talisca, eski takımıyla 2015-2016'da 9 kez fileleri havalandırabilirken, 2014-2015'te 11 defa gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Talisca'nın etkili olduğu bir karşılaşmayı daha mağlup olmadan tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı oyuncusunun gol bulduğu 29 maçta 23 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Medel'den ilk gol

Siyah-beyazlı takımı 26. dakikada 2-0 öne geçiren golü atan Gary Medel ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ın Inter'den transfer ettiği Medel, uzun bir aradan sonra golle buluştu. Resmi maçlardaki son golünü 31 Ekim 2015'te Inter'in Roma'yı 1-0 yendiği maçta atan Medel, 889 gün sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Tosic'den 4. gol

Beşiktaş'ta farkı 3'e çıkaran golü atan savunma oyuncusu Dusko Tosic, ligde bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Bursaspor, Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarında fileleri havalandıran Tosic, Göztepe karşısında 64. dakikada attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi.

Larin, ilk maçında golünü attı

Beşiktaş'ta 82. dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil olan Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

Devre arasında transfer olan Kanadalı oyuncu, 86. dakikada Göztepe filelerini havalandırdı.

Larin, karşılaşmanın ardından taraftarlara üçlü çektirdi.

Göztepe'de oyuncular tartıştı

Son dakikalarda Göztepeli oyuncular arasında bir pozisyondan dolayı tartışma çıktı.

Konuk ekipte Tayfur Bingöl, takımının hücumu sırasında müsait durumda olduğu gerekçesiyle kendisine topu vermeyen Andre Biyogo Poko'ya tepki gösterdi. Bu iki oyuncu arasındaki tartışmaya Andre Castro da dahil oldu. Üç oyuncu, maçın bitmesinin ardından tartışmaları sürdürerek soyunma odasına yöneldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tayfur'u sözleriyle sakinleştirmeye çalıştı.