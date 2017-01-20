Süper Lig'de 18. haftanın programı
Spor Süper Lig'de 18. haftanın programı...
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın maç programı şöyle:
Yarın: 13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
22 Ocak Pazar: 13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği (Gaziantep Arena)
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor (Osmanlı)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
23 Ocak Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba Stadı)
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