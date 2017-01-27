Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig 19. hafta heyecanı başlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maç programı şöyle:
 
Yarın:
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
 
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)
 
29 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih  Terim)
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa (5 Ocak Fatih Terim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Başbakan Yıldırım: Devlet, millet kenetlendi, büyük projelerin biri bitmeden diğeri başlıyor

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

Savaş silahlarını kadınlara yaptırıyorlardı

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

'Paris kasabı' seri katil Marcel Petiot

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA