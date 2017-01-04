Spor Toto Süper Lig'de 2. yarı programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 17,18,19,20,21. hafta maç programları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının maç programı şu şekilde:
17. Hafta
13.01.2017 Cuma
20.00: Bursaspor - Trabzonspor
14.01.2017 Cumartesi
13.30: K. Karabükspor - Akhisar Bld.
13.30: Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
16.00: M. Başakşehir - Kayserispor
19.00: At. Konyaspor - Galatasaray
15.01.2017 Pazar
13.30: Kasımpaşa - Gençlerbirliği
16.00: Gaziantepspor - Antalyaspor
19.00: Fenerbahçe - Adanaspor
16.01.2017 Pazartesi
19.00: Osmanlıspor - Beşiktaş
18. Hafta
21.01.2017 Cumartesi
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Bursaspor-Adanaspor
19.00 Karabükspor-Galatasaray
22.01.2017 Pazar
13.30Gaziantepspor-Gençlerbirliği
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Başakşehir
20.00 Alanyaspor-Beşiktaş
19. Hafta
28.01.2017 Cumartesi
16.00 Rizespor-Karabükspor
19.00 Antalyaspor-Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.
29.01.2017 Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor
15.00 Başakşehir-Bursaspor
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe
30.01.2017 Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Konyaspor
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa
20. HAFTA
10 Şubat 2017 Cuma
19.00: Kardemir Karabükspor - Beşiktaş
11 Şubat 2017 Cumartesi
13.30: Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
16.00: Osmanlıspor - Trabzonspor
19.00: Bursaspor - Fenerbahçe
12 Şubat 2017 Pazar
13.30: Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
13.30: Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor
16.00: Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00: Galatasaray - Kayserispor
13 Şubat 2017 Pazartesi
20.00: Gaziantepspor - Adanaspor
21. HAFTA
17 Şubat 2017 Cuma
19.00: Kayserispor - Bursaspor
18 Şubat 2017 Cumartesi
13.30: Antalyaspor - Kardemir Karabükspor
16.00: Medipol Başakşehir - Gaziantepspor
19.00: Çaykur Rizespor - Galatasaray
19 Şubat 2017 pazar
13.00: Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
15.00: Fenerbahçe - Kasımpaşa
15.30: Adanaspor - Osmanlıspor
19.00: Beşiktaş - Akhisar Belediyespor
20 Şubat 2017 Pazartesi
20.00: Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
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