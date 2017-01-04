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Spor Toto Süper Lig'de 2. yarı programı açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 17,18,19,20,21. hafta maç programları açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının maç programı şu şekilde:
 

17. Hafta

 
13.01.2017 Cuma
20.00: Bursaspor - Trabzonspor
 
14.01.2017 Cumartesi
13.30: K. Karabükspor - Akhisar Bld.
13.30: Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor
16.00: M. Başakşehir - Kayserispor
19.00: At. Konyaspor - Galatasaray
 
15.01.2017 Pazar
13.30: Kasımpaşa - Gençlerbirliği
16.00: Gaziantepspor - Antalyaspor
19.00: Fenerbahçe - Adanaspor
 
16.01.2017 Pazartesi
19.00: Osmanlıspor - Beşiktaş
 

18. Hafta

 
21.01.2017 Cumartesi
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Bursaspor-Adanaspor
19.00 Karabükspor-Galatasaray
 
22.01.2017 Pazar
13.30Gaziantepspor-Gençlerbirliği
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Başakşehir
20.00 Alanyaspor-Beşiktaş
 

19. Hafta

 
28.01.2017 Cumartesi
16.00 Rizespor-Karabükspor
19.00 Antalyaspor-Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.
 
29.01.2017 Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor
15.00 Başakşehir-Bursaspor
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe
 
30.01.2017 Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Konyaspor
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa
 

20. HAFTA

 
10 Şubat 2017 Cuma
19.00: Kardemir Karabükspor - Beşiktaş
 
11 Şubat 2017 Cumartesi
13.30: Aytemiz Alanyaspor - Gençlerbirliği
16.00: Osmanlıspor - Trabzonspor
19.00: Bursaspor - Fenerbahçe
 
12 Şubat 2017 Pazar
13.30: Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
13.30: Akhisar Belediyespor - Çaykur Rizespor
16.00: Atiker Konyaspor - Antalyaspor
19.00: Galatasaray - Kayserispor
 
13 Şubat 2017 Pazartesi
20.00: Gaziantepspor - Adanaspor
 

21. HAFTA

 
17 Şubat 2017 Cuma
19.00: Kayserispor - Bursaspor
 
18 Şubat 2017 Cumartesi
13.30: Antalyaspor - Kardemir Karabükspor
16.00: Medipol Başakşehir - Gaziantepspor
19.00: Çaykur Rizespor - Galatasaray
 
19 Şubat 2017 pazar
13.00: Gençlerbirliği - Atiker Konyaspor
15.00: Fenerbahçe - Kasımpaşa
15.30: Adanaspor - Osmanlıspor
19.00: Beşiktaş - Akhisar Belediyespor
 
20 Şubat 2017 Pazartesi
20.00: Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

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