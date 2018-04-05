Süper Lig'de 28.hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de oynanılacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk ve kümede kalma yarışında heyecan devam ederken, maçlara atanan hakemler belli oldu;
Buna göre ilk 4 sıradaki takımlara atanan hakemler şöyle;
Gençlerbirliği Galatasaray - Cüneyt Çakır
Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor - Barış Şimşek
Beşiktaş Göztepe - Ümit Öztürk
Fenerbahçe Osmanlıspor - Halil Umut Meler
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