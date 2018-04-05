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Süper Lig'de 28.hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de oynanılacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk ve kümede kalma yarışında heyecan devam ederken, maçlara atanan hakemler belli oldu; 

Buna göre ilk 4 sıradaki takımlara atanan hakemler şöyle;

Gençlerbirliği Galatasaray - Cüneyt Çakır

Medipol Başakşehir Yeni Malatyaspor - Barış Şimşek

Beşiktaş Göztepe - Ümit Öztürk

Fenerbahçe Osmanlıspor - Halil Umut Meler 

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