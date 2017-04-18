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Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftalarının maç programı açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftalarının maç programı açıklandı.

5 haftalık programa göre; Başakşehir-Beşiktaş 30 Nisan Pazar 19:00'da oynanacak.

30. haftada oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi ise 7 Mayıs Pazar 19:00'da başlayacak.

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