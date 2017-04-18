Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftalarının maç programı açıklandı.
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 29, 30, 31, 32 ve 33. haftalarının maç programı açıklandı.
5 haftalık programa göre; Başakşehir-Beşiktaş 30 Nisan Pazar 19:00'da oynanacak.
30. haftada oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi ise 7 Mayıs Pazar 19:00'da başlayacak.
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