Süper Lig'de 8. hafta programı
Süper Lig'de 8. hafta yarın başlıyor. Program şöyle...
Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)
14 Ekim Cumartesi
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
15 Ekim Pazar
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
16 Ekim Pazartesi
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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