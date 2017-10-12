Süper Lig'de 8. hafta programı

Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

14 Ekim Cumartesi

14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ekim Pazar

14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)

19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

16 Ekim Pazartesi

20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)