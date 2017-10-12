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Süper Lig'de 8. hafta programı

Süper Lig'de 8. hafta yarın başlıyor. Program şöyle...

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Süper Lig'de 8. hafta, Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak karşılaşmayla başlayacak.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle: 
 
Yarın
 
20.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs) 
 
14 Ekim Cumartesi
 
14.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye) 
 
15 Ekim Pazar
 
14.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Trabzonspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Medical Park)
19.30 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker) 
 
16 Ekim Pazartesi
 
20.00 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 

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