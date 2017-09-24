Süper Lig'de Adis Jahovic rüzgarı

Spor Toto Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Göztepe, Adis Jahovic son haftalarda yükselen performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Makedon golcü, Demir Grup Sivasspor karşısında biri kendi kalesine olmak üzere 4 gole imza atarak Göz Göz'ün 3 puan almasında başrolü oynadı.

Geçen hafta Gençlerbirliği'ne attığı klas golle otoritelerin beğenisini kazanan 30 yaşındaki forvet şu ana kadar Süper Lig'de 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.