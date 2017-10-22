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Süper Lig'de bir ilk yaşandı, gol sesi çıkmadı!

Sezonun ilk golsüz mücadelesi, Sivasspor ile Bursaspor arasında yaşandı. İşte Sivasspor - Bursaspor maçından detaylar...

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Demir Grup Sivasspor - Bursaspor maçında gol sesi çıkmadı ve bu sezon bir ilk yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşma, 2017/18 sezonunun golsüz tamamlanan ilk maçı oldu.
 
Karşılaşma boyunca iki takım da rakip kaleyi 9 kez yoklarken, 2 kez isabet bulan Sivasspor ile 3 kez kaleyi bulan Bursaspor skoru değiştirmeyi başaramadı.
 
Bu skorun ardından Bursaspor ve Sivasspor puanlarını 13'e yükseltti.
 
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor evinde Antalyaspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise deplasmanda Karabükspor'a konuk olacak.

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