Antalyaspor, Brezilyalı Sandro'yu kadrosuna kattı
Antalyaspor, 18 kez Brezilya Milli Takımı forması da giyen Sandro Ranieri'yi kadrosuna kattı.
Antalyaspor, 18 kez Brezilya Milli Takımı forması da giyen Sandro Ranieri'yi kadrosuna kattı.
Antalyaspor, Osmanlıspor'un da transfer etmek için uğraş verdiği Sandro Ranieri'yi kadrosuna kattı.
Queens Park Rangers forması giyen Sandro için Antalyaspor bonservis ücreti ödemeyecek. 27 yaşındaki futbolcu 2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Yola çıktı geliyor
Brezilyalı orta saha oyuncusu menajerleri Leigh Cramer ve Tumucin Dervish ile İngiltere'den yola çıktı. Antalya'ya inecek olan Sandro sağlık kotrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Fanatik
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