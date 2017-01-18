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Ertuğrul Sağlam resmen Aytemiz Alanyaspor'da!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.

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Aytemiz Alanyaspor'da Hüseyin Kalpar'ın istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam getirildi.
 
Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Şu an itibarıyla Ertuğrul Sağlam hocamız camiamıza hayırlı olsun. 1 dakika önce el sıkıştık. Henüz bitmeden yazan çizenler yanlış bilgi almışlar. Doğrusu benim ağzımdan çıkıncadır" paylaşımı yaptı.
 
'ERTUĞRUL HOCAMIZLA EL SIKIŞTIK'
 
Doğan Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Çavuşoğlu, şöyle dedi:
"Önceden yazdılar, çizdiler de bitmeden bir şeyi ama benim ağzımdan çıkmayan her şey yalandır. Gelin ata binmiş de ya nasip demişler, son dakika olmamış. Bu işler böyledir. Neticesinde 3 dakika önce 'hayırlı olsun' dedik, el sıkıştık. İnşallah Alanya'ya gelecek. Hayırlaştık Ertuğrul hocamla. Ertuğrul hocamızla el sıkıştık, resmi sözleşme imzalayacağız."
 
İSTANBUL'DA GÖRÜŞÜLDÜ
 
Aytemiz Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç ile Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik'in İstanbul'da Ertuğrul Sağlam ile görüşerek anlaştığı belirtildi.

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