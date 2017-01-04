Süper Lig'de maç programý açýklandý!
Spor Toto Süper Lig'de 17, 18, 19, 20 ve 21. haftalarýn müsabaka programý açýklandý.
- AA
Türkiye Futbol Federasyonundan yapýlan açýklamada, Spor Toto Süper Lig'de ikinci devrenin 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasýnda oynanacak maçla baþlayacaðý belirtildi. Karþýlaþmalarýn, 27 ve 28 Mayýs'ta oynanacak 34. hafta mücadeleleriyle sona ereceði bildirildi.
Fenerbahçe, Beþiktaþ ve Osmanlýspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacaðý karþýlaþmalarýn dikkate alýnarak ikinci devredeki Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupasý karþýlamalarýnýn tamamýnýn açýklanmadýðý aktarýldý.
Bu üç ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumu ve Ziraat Türkiye Kupasý'nda oluþacak eþleþmeler göz önüne alýnarak ilerleyen dönemlerde geriye kalan Spor Toto Süper Lig programýnýn ilan edileceði kaydedildi.
Buna göre, Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanýn programý þöyle:
- 17. hafta
13 Ocak Cuma:
20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükþehir Belediye)
14 Ocak Cumartesi:
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Þeyhoðlu)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Alanya Oba)
16.00 Medipol Baþakþehir-Kayserispor (3. Ýstanbul Baþakþehir Fatih Terim)
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükþehir Belediye)
15 Ocak Pazar:
13.30 Kasýmpaþa-Gençlerbirliði (Recep Tayyip Erdoðan)
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Maçýn stadý daha sonra açýklanacak)
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)
16 Ocak Pazartesi:
19.00 Osmanlýspor-Beþiktaþ (Osmanlý)
- 18. hafta
21 Ocak Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Kayserispor (Manisa 19 Mayýs)
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükþehir Belediye)
19.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükþehir Belediye)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Þeyhoðlu)
22 Ocak Pazar:
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliði (Maçýn stadý daha sonra açýklanacak)
13.30 Osmanlýspor-Antalyaspor (Osmanlý)
16.00 Kasýmpaþa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoðan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Baþakþehir (Ülker)
23 Ocak Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beþiktaþ (Alanya Oba)
- 19. hafta
28 Ocak Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor (Çaykur Didi)
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor (Türk Telekom Arena)
29 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliði-Osmanlýspor (Ankara 19 Mayýs)
15.00 Medipol Baþakþehir-Bursaspor (3. Ýstanbul Baþakþehir Fatih Terim)
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor (Maçýn stadý daha sonra açýklanacak)
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükþehir Belediye Kadir Has)
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Beþiktaþ-Atiker Konyaspor (Vodafone Arena)
20.00 Adanaspor-Kasýmpaþa (5 Ocak Fatih Terim)
- 20. hafta
10 Þubat Cuma:
19.00 Kardemir Karabükspor-Beþiktaþ (Dr. Necmettin Þeyhoðlu)
11 Þubat Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliði (Alanya Oba)
16.00 Osmanlýspor-Trabzonspor (Osmanlý)
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükþehir Belediye)
12 Þubat Pazar:
13.30 Kasýmpaþa-Medipol Baþakþehir (Recep Tayyip Erdoðan)
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor (Manisa 19 Mayýs)
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükþehir Belediye)
19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom Arena)
13 Þubat Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor (Maçýn stadý daha sonra açýklanacak)
- 21. hafta
17 Þubat Cuma:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (Bursa Belediye Kadir Has)
18 Þubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya Stadý)
16.00 Medipol Baþakþehir-Gaziantepspor (3. Ýstanbul Baþakþehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19 Þubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliði-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayýs)
15.00 Fenerbahçe-Kasýmpaþa (Ülker)
15.30 Adanaspor-Osmanlýspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beþiktaþ-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)
20 Þubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Maçýn stadý daha sonra açýklanacak)
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