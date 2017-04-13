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Ver Tolgay Arslan'ı al Yusuf Erdoğan'ı

Trabzonspor, Tolgay Arslan için Beşiktaş'a ilginç bir teklif götürdü. Tolgay Arslan'ı isteyen bordo mavililier, Fikret Orman'a Yusuf Erdoğan'ı önerdi.

  • HT
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Trabzonspor’un Tolgay Arslan aşkı bitmek bilmiyor. Fırtına, Beşiktaş’a gitmeden önce de çok istediği 27 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklifle Kartal’ın kapısını çalmayı planlıyor...

Genç yetenekleri Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı ile nikah tazeleyen Fırtına’nın Yusuf Erdoğan ile henüz masaya oturmaması dikkat çekmişti. Yanal’ın da Yusuf’la ilgili yönetime olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmaması kafaları iyice karıştırırken, olayın arkasından Tolgay Arslan çıktı.

Bordo-Mavili yönetimin sezon sonunda tekrar Beşiktaş ile görüşeceği ve Tolgay’a karşılık Yusuf Erdoğan’ı teklif edeceği belirtildi.

 

 

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Öte yandan Tolgay, dün sosyal medya hesabından herhangi bir kulüpten somut bir teklif olmadığını açıkladı. 

 

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