Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Selçuk Şahin bombası!

İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisini yeni takımına da getirmek istiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligin ilk yarısında sadece 11 puan toplayabilen ve son yedi lig maçında puan alamayan Gaziantepspor, ara transferde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar kadrosuna Figueirense'den Marquinhos Pedroso ve Trabzonspor'dan Muhammet Demir ile Sefa Yılmaz'ı katan Gaziantepspor şimdi de gözünü Selçuk Şahin'e dikti.
 
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, Gençlerbirliği'nden eski öğrencisi ile Gaziantepspor'da da birlikte çalışmak istiyor. 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ligin ilk yarısında Gençlerbirliği forması ile 15 maçta görev yaptı ve bu maçların tamamında ilk onbirde yer aldı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Kardan gelin- damat yaptılar

Kardan gelin- damat yaptılar

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA