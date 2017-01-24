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Gaziantepspor'da İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez görevinden istifa etti.

  • Ajansspor
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Dün gece geç saatlerde Gaziantepspor yönetimi, İbrahim Üzülmez ile bir araya gelirken taraflar karşılıklı anlaşma sonucu ayrılık kararı aldı. 
 
Kırmızı siyahlı ekip ilk aday olarak Bülent Uygun'u düşünüyor. 
 
Göreve 12 Aralık'ta İsmail Kartal'ın yerine gelen Üzülmez, takımın başında çıktığı 3 maçta da (Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor) mağlubiyet almıştı. 
 
Gaziantepspor 18 hafta sonunda 11 puanla son sırada yer alıyor.

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