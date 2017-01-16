Hüseyin Kalpar Alanyaspor'dan istifa etti
Süper Lig'in 17.haftasında evinde Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilerek tribünlerden ağır tepki alan tecrübeli teknik direktör Hüseyin Kalpar Alanyaspor ile yollarını ayırdı.
Süper Lig'de 17 hafta sonunda 18 puan toplayan ve son oynanan Çaykur Rizespor maçında evinde 3-2'lik mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor'da deneyimli teknik adam Hüseyin Kalpar ile yollar ayrıldı.
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