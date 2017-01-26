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Bursaspor'da tek hedef: Zico

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran ve yeni hoca arayışına giren Bursaspor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile görüşmüştü.

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Ancak Azerbaycan Milli Takımı’nı çalıştıran deneyimli teknik adama federasyondan izin çıkmadığı, görüşmelerin sona erdiği açıklandı.
 
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, “Prosinecki maalesef olmadı. Başka isimlerle görüşmelerimiz olacak” derken Yeşil-Beyazlılar’ın yeni hedefinin daha önce de gündeme gelen Artur Zico olduğu belirlendi. (Fanatik)

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