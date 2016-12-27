Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig'den 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor kulüplerini disiplin kuruluna gönderdi.

  • AA
  • 0
  • 2
  • 1
  • 2
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin Adanaspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor ile Atiker Konyaspor'u ise saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk ettiği bildirildi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'un kulüp başkanı İsmail Erkurt Tutu'nun, Göztepe ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline verildiği aktarıldı.

Açıklamada, TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Mersin İdmanyurdu ve Ümraniyespor'un da çeşitli nedenlerden dolayı PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

Bolusporlu futbolcu Mamadou Diarra ile Şanlıurfasporlu oyuncu Berkay Can Değirmenci'nin de kural dışı harekette bulundukları gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA