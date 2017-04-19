Karavaev, Süper Lig'den başka bir kulüple görüşüyor

Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı Karavaev için Ukrayna basınından bir iddia ortaya atıldı.



F.Bahçe, devre arasında kiraladığı Ukraynalı kanat oyuncusunu gelecek sezon kadroda düşünmüyor. Ukrayna basını ise menajerlerin devreye girerek Karavaev için Süper Lig’den başka kulüplerle görüştüğünü iddia etti. Bonservisi Shakhtar'da olmasına rağmen sürekli Zorya'da kiralık oynayan Karavaiev'in F.Bahçe'den yarım dönem için 330 bin euro peşin para aldığı yazıldı. Bu rakamlar Shakhtar'ın gelir gider tablosunun açıklanması ile ortaya çıktı.



Asıl haber ise kanat oyuncusunun gelecek sezon da Türkiye'de kalacak olması üzerine kuruldu. F.Bahçe'nin tekrar kiralamak istemediği Karavaev için menajerlerin Süper Lig'den başka kulüplerle temas kurduğu ve bunlardan biriyle anlaşılacağı belirtilip, 24 yaşındaki oyuncunun seneye de Türkiye'de kalacağı öne sürüldü.