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Süper Lig'den Chapecoense'ye transfer!

Chapecoense, Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'da forma giyen Artur Moraes ile anlaştı.

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Portekiz'in yüksek prestijli gazetelerinden Record, Brezilya Serie A takımlarından Chapecoense'nin Süper Lig ekibi Osmanlıspor'dan 35 yaşındaki kaleci Artur Moraes ile anlaştığını duyurdu.

Gazetede çıkan haberde, uçak kazasının ardından birçok futbolcuyu kadrosuna katan Brezilya ekibinin Artur Moraes'i de kadrosuna kattığı belirtildi.

Vagner Mancini'nin Paulista'yı çalıştırdığı yıllarda kariyerine başlayan Artur Moraes'in, şimdilerde Chapecoense'yi çalıştıran Vagner Mancini'nin takımına giderek kariyerini sonlandırmak istediği kaydedildi.

Bu sezon Osmanlıspor'da maça çıkmayan Artur Moraes, geçen sezon 6 karşılaşmada forma giymişti.

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