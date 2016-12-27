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Süper Lig'den video hakeme yeşil ışık

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların teknik direktörlerin büyük bir bölümü, futbolda ön çalışmaları yapılan video hakem uygulamasına sıcak bakıyor.

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Süper Lig'de son haftalarda verilen hakem kararlarının sıkça  tartışılması gündeme "video hakem" uygulamasını getirdi.
 
İtalya ile Fransa arasında 1 Eylül'de oynanan özel maçta denenen ve  Japonya'da bu ay yapılan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez resmi bir  organizasyonda hayata geçirilen video hakem uygulamasıyla ilgili, AA muhabirleri  hafta sonu Spor Toto Süper Lig'de yapılan karşılaşmalardan sonra teknik adamların  görüşlerini aldı.
 
Japonya'da resmi olarak denenen video hakem uygulaması genel olarak  tartışmalı gol, ofsayt, kırmızı kart ve penaltılar için kullanılacak.
 
Bu uygulamayı, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir,  Kardemir Karabükspor Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor,  Gençlerbirliği, Bursaspor, Antalyaspor'un teknik adamlar savundu. Video hakeme,  Trabzonspor, Osmanlıspor, Gaziantepspor ve Kayserispor'un teknik adamları ise  karşı çıktı.
 
Olumlu görüşler
 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın teknik direktörleri video hakem  uygulamasının futbola fayda sağlayacağına inandıklarını ifade ettiler.
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, test aşamasındaki  uygulamanın iyi sonuç verebileceğini aktararak, "Futbolda yardımı, katkısı  olabilecek her şey iyi olur, çünkü hakem olmak zor bir iş." dedi.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de uygulamanın  hakemlerin işini kolaylaştıracağını anlatarak, "Hakemlerin işi çok zor. Video  hakem uygulaması başlatılırsa, bu onların da çok faydasına olacaktır." şeklinde  görüş belirtti.
 
Beşikaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise video hakem uygulamasın kullanılabileceğini kaydetti.
 
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in teknik direktörü  Abdullah Avcı, "Oyunun bugünkü gerçeklerine bakıldığında sanki futbolun içinde  olması gereken bir durum gibi duruyor." yorumunu yaptı.
 
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor söz konusu  uygulamayla ilgili, "Bu tarz hakemler için çok iyi olacak." derken, Kasımpaşa  Teknik Direktörü Kemal Özdeş video hakemin faydalı olacağını dile getirdi.
 
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise video hakem  uygulamasının denenip görülmesi gerektiğini söyledi.
 
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor  Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve  Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, video hakem uygulamasını savunan  çalıştırıcılar oldu.
 
Olumsuz görüşler
 
Video hakem uygulamasına Trabzonspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor ve  Kayserispor cephelerinden ise olumsuz görüşler geldi.
 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, video hakem uygulamasının  futbolun doğasına aykırı olduğunu iddia ederek, "Video uygulamasına, oyunun  durmasına karşıyım. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimizi baskı atına alıp futbol  iklimini kirletmemeliyiz. 'Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?', gibi bir takım  küçük uygulamalar yapılabilir ama video uygulamasını futbolun doğasına aykırı  buluyorum."
 
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da Yanal gibi  uygulamanın futbolun ruhuna aykırı olduğunu ve buna sıcak bakmadığını vurguladı.
 
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ve Kayserispor Teknik  Sorumlusu Ertuğrul Seçme, uygulamaya olumsuz bakan diğer teknik adamlar oldu.

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