Beşiktaş Juan Mata için Manchester United'ın kapısını çalacak

Beşiktaş, İngiliz kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata’yı en uygun koşullarla renklerine bağlamaya çalışıyor. Sakatlığı yüzünden sezonu kapatan ve Haziran başında sahalara dönecek olan yıldız oyuncunun transferinde sorun çıkarsa rota Brezilyalı Dudu’ya çevrilecek.

Yeni sezon için hem 10 numara bölgesinde hem de kanatlarda görev yapabilen bir hücum oyuncusunu transfer etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, İspanyol yıldız Juan Mata’yı renklerine bağlamak üzere başlattığı girişimlere hız verdi.

Manchester United ile bir sene daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yetenekli futbolcuyu bir süredir mercek altında tutan siyah-beyazlı yönetim kasığından geçirdiği operasyon nedeniyle sezonu kapatan Mata’nın sakatlığını da yakından takip ediyor. Mata’nın Haziran ayının başında sahalara dönebileceği bilgisini alan siyah-beyazlılar yıldız oyuncunun peşini bırakmıyor.

Manchester United Menajeri Jose Mourinho’nun da gelecek sezonun kadrosunda Mata’yı düşünmediği ve bu nedenle İspanyol futbolcunun elden çıkarılmasına onay verebileceği aktarıldı. Başarılı futbolcuyu en uygun maliyetle transfer etmek için formül arayan siyah-beyazlılar, Brezilyalı Dudu’yu ise Mata’ya alternatif olarak belirledi. Ancak Palmeiras kulübünün 25 yaşındaki Dudu’nun bonservisi için 10 milyon eurodan aşağıya inmediği ifade edildi. Beşiktaş’ın, Dudu’nun transfer edilmesine karar verilmesi halinde satılacak oyunculardan elde edilecek gelirle Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, Başkan Fikret Orman’ın geçtiğimiz günlerde, “İlgileniyoruz” diyerek doğruladığı Dudu için 5-7 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkarabileceği de vurgulandı.

10 gol 5 asist

Manchester United Menajeri Jose Mourinho’nun bu sezon en çok güvendiği isimlerden biri olan Juan Mata 38 resmi maçta görev yaptı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran İspanyol yıldız, 5 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

438

Juan Mata kulüp kariyeri boyunca toplam 438 resmi maça çıkarken, 111 gol kaydetti. Bugüne kadar Valencia (163 maç, 43 gol), Chelsea (133 maç, 32 gol) ve Manchester United (142 maç, 36 gol) formaları giyen 28 yaşındaki futbolcu, İspanya Milli Takımı’nda ise 34 karşılaşmada 11 gol attı.