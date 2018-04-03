Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig'e Trezeguet damgası

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenen Kasımpaşa'da, Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligin ikinci yarısında oldukça formda bir görüntü sergileyen Mısırlı  oyuncu, performansının yanı sıra skora verdiği katkıyla da takdir topluyor.

İsmi transfer gündeminden düşmeyen 23 yaşındaki oyuncu, teknik  direktör Kemal Özdeş'in hücumda en çok güvendiği isimler arasında bulunuyor.

Kasımpaşa'nın sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yendiği  karşılaşmada ağları 2 kez sarsan genç futbolcu, deplasmanda Evkur Yeni  Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları müsabakada da takımının tek golünü  kaydetti.

Son olarak deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden  lacivert-beyazlıların 2. golüne adını yazdıran Mısırlı futbolcu, Beşiktaş'a 2-1  ve Kayserispor'a 3-2 kaybettikleri karşılaşmalarda da fileleri birer kez  havalandırdı ve ligin ikinci yarısında 6. golüne ulaştı.

İlk yarıda 3 gol atmıştı

Ligin ikinci yarısında skorer bir kimliğe bürünen Trezeguet, ilk  yarıyı 3 golle tamamlamıştı.

Süper Lig'de forma giydiği ilk karşılaşma olan Aytemiz Alanyaspor  maçında attığı golle takımının 3-1'lik galibiyetine katkı sağlayan Trezeguet,  sahalarında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelede de bir kez fileleri  havalandırmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor'u sahalarında 3-2 yendikleri maçta da bir gol  atan Trezeguet, böylece ligin ilk yarısında 3 gol kaydetmişti.

Takımının en skorer ismi

Trezeguet, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada takımında en çok gol  sevinci yaşayan isim oldu.

Mısırlı futbolcu, kanat oynamasının yanı sıra bu sezon rakip fileleri  9 kez havalandırmayı başardı.

Trezeguet'den sonra takımın en çok gol atan isimleri ise Samuel Eduok  ile ligin ikinci yarısında takıma dahil olan Mbaye Diagne oldu.

Samuel Eduok, attığı 7 golle lacivert-beyazlılara katkı sağlarken,  yeni transfer Diagne Kasımpaşa adına 6 kez fileleri sarstı.

En golcü kanat

Trezeguet, bu sezon kaydettiği 9 golle Süper Lig'deki kanat oyuncuları  içerisinde en golcü üç isimden biri oldu.

Bu kulvarda Mısırlı futbolcuya Beşiktaş'tan Ryan Babel ile  Osmanlıspor'dan Serdar Gürler, eşlik etti.

Özdeş en çok ona güveniyor

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, ligde geride kalan 27  haftada hücum oyuncuları arasında en çok Trezeguet'ye forma şansı tanıdı.

Tecrübeli teknik adam, Mısırlı futbolcuyu 27 maçın 25'inde sahaya  sürdü ve 2 bin 121 dakika sahada tuttu.

Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta gördüğü  kırmızı kart sebebiyle Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında  cezalı duruma düşen genç oyuncu, bu müsabakalar dışında kalan tüm lig maçlarında  forma giydi.

Kasımpaşa'nın hücum hattında Trezeguet dışında Bernard Mensah (1646),  Jhon Murillo (1410), Samuel Eduok (1345), Mbaye Diagne (557) ve Fode Koita (350)  bulunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı Esenboğa Havalimanı´nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı Esenboğa Havalimanı´nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı

Elleriyle köprü yaptılar

Elleriyle köprü yaptılar

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

Yıllar sonra bulunan kayıp eşyalar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA