Süper Lig'in 5.hafta açılış maçı Bülent Yıldırım'ın
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu.
Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
İŞTE 5. HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ:
14 EYLÜL 2018 CUMA
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)
15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ
17.00 Ankaragücü - Akhisarspor (Volkan Bayarslan)
20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)
20.00 Göztepe - Kayserispor (Arda Kardeşler)
16 EYLÜL 2018 PAZAR
17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor (Mete Kalkavan)
17.00 Başakşehir - Antalyaspor (Alper Ulusoy)
20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor (Suat Arslanboğa)
20.00 Konyaspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Halis Özkahya)
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