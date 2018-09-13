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Süper Lig'in 5.hafta açılış maçı Bülent Yıldırım'ın

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu.

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Milli aranın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 

İŞTE 5. HAFTANIN MAÇLARI VE HAKEMLERİ:

14 EYLÜL 2018 CUMA

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Bülent Yıldırım)

15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ

17.00 Ankaragücü - Akhisarspor (Volkan Bayarslan)

20.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor (Halil Umut Meler)

20.00 Göztepe - Kayserispor (Arda Kardeşler)

16 EYLÜL 2018 PAZAR

17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor (Mete Kalkavan)

17.00 Başakşehir - Antalyaspor (Alper Ulusoy)

20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor (Suat Arslanboğa)

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Halis Özkahya)

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