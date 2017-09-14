Süper Lig'in 5.hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
15, 16, 17 ve 18 Eylül'de oynanacak karşılaşmaların programı ve hakem listesi şöyle;
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar
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