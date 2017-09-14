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Süper Lig'in 5.hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

15, 16, 17 ve 18 Eylül'de oynanacak karşılaşmaların programı ve hakem listesi şöyle;

15 Eylül Cuma:

20.00 Kayserispor-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Eylül Cumartesi:

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor: Bülent Yıldırım

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

17 Eylül Pazar:

17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Serkan Çınar

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