Süper Lig'in 8. hafta maçında Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 yendi

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, Veysel Sarı'nın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Sivasspor, 53. dakikada Arouna Kone ve 65. dakikada Thievy Bifouma ile öne geçti. Kasımpaşa, 74. dakikada Michael Rangel ile eşitliği sağladı. Konuk ekip, 82. dakikada Vitali Dyakov'un golüyle 3 puana ulaştı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 8 puanda kalırken, Sivasspor ise 12 puana yükseldi. Kasımpaşa, gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.