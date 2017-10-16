Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Bursaspor evinde Osmanlıspor'u 3-1 yendi
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. hafta son maçında Bursaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. hafta kapanış maçında Bursaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde Bursaspor 12 puanla 8. sıraya yükselirken, 18. ve son sıradaki Osmanlıspor ise 4 puanda kaldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, William Troost-Ekong, Cristian Titi, Aziz Behich, Mikel Agu, Ertuğrul Ersoy, Cristobal Jorquera, Pablo Martin Batalla, Jires Kembo-Ekoko, Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Koray Altınay, Numan Çürüksu, Andreas Maxsö, Tiago Pinto, Musa Çağıran, Raheem Lawal, Serdar Gürler, Josue Pesqueira, Umar Aminu, Souleymane Doukara
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Dk. 30 Bogdan Stancu, Dk. 38 Mikel Agu, Dk. 75 Aziz Behich (Bursaspor); Dk. 23 Souleymane Doukara (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: Dk. 62 Jires Kembo-Ekoko (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 20 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Cristian Titi (Bursaspor); Dk. 35 Musa Çağıran, Dk. 44 Koray Altınay, Dk. 84 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)
Kaçan Penaltı: Dk. 7 Pablo Martin Batalla (Bursaspor)
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