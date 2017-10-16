Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Bursaspor evinde Osmanlıspor'u 3-1 yendi

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. hafta son maçında Bursaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 8. hafta kapanış maçında Bursaspor sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ligde Bursaspor 12 puanla 8. sıraya yükselirken, 18. ve son sıradaki Osmanlıspor ise 4 puanda kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, William Troost-Ekong, Cristian Titi, Aziz Behich, Mikel Agu, Ertuğrul Ersoy, Cristobal Jorquera, Pablo Martin Batalla, Jires Kembo-Ekoko, Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Koray Altınay, Numan Çürüksu, Andreas Maxsö, Tiago Pinto, Musa Çağıran, Raheem Lawal, Serdar Gürler, Josue Pesqueira, Umar Aminu, Souleymane Doukara

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Dk. 30 Bogdan Stancu, Dk. 38 Mikel Agu, Dk. 75 Aziz Behich (Bursaspor); Dk. 23 Souleymane Doukara (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: Dk. 62 Jires Kembo-Ekoko (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Ertuğrul Ersoy, Dk. 41 Cristian Titi (Bursaspor); Dk. 35 Musa Çağıran, Dk. 44 Koray Altınay, Dk. 84 Numan Çürüksu (Osmanlıspor)

Kaçan Penaltı: Dk. 7 Pablo Martin Batalla (Bursaspor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gömüldüğü mezardan çıkıp köyüne dönen dede!

Gömüldüğü mezardan çıkıp köyüne dönen dede!

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA