Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, Yasin Öztekin transferi için girişimlere başladı

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın Beşiktaş maçı sonrası, "Devre arasında mutlaka takviye yapacağız" açıklamasının ardından sarı-kırmızılıların Galatasaraylı kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le ilgilendiği belirtildi. Bu sezon teknik direktör Igor Tudor'un fazla şans vermediği futbolcu için nabız yoklayan Göztepe'nin devre arasında transferi bitirmeye kararlı olduğu vurgulandı. Teknik heyetin, Yasin'in menajeri Ahmet Bulut'la da sık sık fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'la sözleşmesi mayıs ayında bitecek deneyimli futbolcunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade edildi. Yasin'i transfer edip hücum hattını güçlendirmeyi planlayan Göztepe'nin bir forvet ve stoper alacağı da kaydedildi. Galatasaray'a 2014-15 sezonunda Kayseri Erciyesspor'dan transfer olan Yasin Öztekin, 1 şampiyonluk, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşandı. Galatasaray'da toplam 125 maça çıkan Yasin Öztekin, 26 gol atarken, 6 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

TORBALI'DA LANSMAN PAZARTESİ

Torbalı Pancar'da Göztepe'ye tahsis edilen araziye inşa edilecek altyapı tesislerin lansmanı 13 Kasım Pazartesi günü yapılacak. Başkan Mehmet Sepil'in annesi Aliye Sepil'in vefatı nedeniyle ertelenen lansman saat 15.30'da Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Başkan Mehmet Sepil, yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet de katılacak.

Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Göztepe'nin altyapı ve tesis hamlesine destek vermek amacıyla Pancar'da 103 dönümlük bir araziyi tahsis ettiklerini hatırlatarak, "Torbalı'nın bir spor kenti olması için çok önemli bir adım attık. Göztepe gibi büyük bir camianın ilçemizi seçmesi bizleri çok mutlu etti. Bu tesis Torbalı'nın tanıtımı sağlayıp, bölge halkına da büyük yarar sağlayacak. Bizim tüm İzmir kulüplerine kapımız açık" diye konuştu.