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Süper Lig'in yeni ekibi Sivasspor Romuald Lacazette ile anlaştı

Lyon'un dünyaca ünlü golcüsü Alexandre'ın kuzeni olan 23 yaşındaki Romuald Lacazette, Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaştı.

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Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Sivasspor, Romuald Lacazette ile anlaşmaya vardı.

Lyon'un dünyaca ünlü forveti Alexandre Lacazette'in kuzeni olan 23 yaşındaki futbolcu son olarak Alman 2. Ligi ekibi Darmstadt ile sözleşme imzaladı.

Sezon sonuna kadar kiralık

Yiğidolar genç ismi sezon sonuna kadar kiralayacak. Ön libero ve orta sahanın ortasında görev alabilen başarılı futbolcu, yüksek pas isabeti ve 90 dakika düşmeyen kondisyonuyla dikkat çekiyor. Lacazette'in gelecek hafta içerisinde Sivas'a gelerek sözleşme imzalayacağı bildirildi.

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