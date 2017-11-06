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Superclasico mücadelesinde Boca Juniors deplasmanda River Plate'i 2-1 mağlup etti

Arjantin Premier Lig'in 8. haftasında oynanan 'Superclasico' maçında Boca Juniors, deplasmanda River Plate'i 2-1 yendi.

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Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasındaki "Superclasico"da  River Plate, Boca Juniors'ı Antonio Vespucio Liberti Stadı'nda ağırladı.

Boca Juniors, River Plate'den Fernandez'in 38. dakikada kırmızı kart  görmesinden 4 dakika sonra Cardona'nın attığı golle soyunma odasına 1-0 önde  gitti.

Cardona'nın 61. dakikada oyundan ihraç edilmesiyle Boca da 10 kişi  kaldı. River Plate, Ponzio'nun 69. dakikadaki golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fakat  73. dakikada sahneye çıkan Nandez, Boca Juniors'ın sahadan 2-1 galip ayrılmasını  sağladı.

Boca Juniors, tüm resmi maçlar hesaba katıldığında 245. kez oynanan  derbideki 88. galibiyetini aldı. River'ın 79 defa kazandığı "Superclasico" 78 kez  de berabere bitti.

Ligdeki 8 karşılaşmasını da kazanan Boca Juniors, 24 puanla en yakın  rakibinin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. 12 puanda kalan River Plate ise 13.  sıraya düştü.

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