Igor Tudor şimdi de 4-4-2'yi denedi

Başakşehir’le yarın deplasmanda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Galatasaray’da, teknik direktör İgor Tudor çifte sürpriz yapmaya hazırlanıyor...

Hafta boyunca idmanlarda Bruma’yı yedek olarak düşünen ve Adanaspor maçının yıldızı Garry Rodrigues’i ilk 11’e ısındıran Hırvat hoca, bu kararından vazgeçti. Bruma’nın kendisinden ısrarla forma istemesine kayıtsız kalamayan Tudor, Portekizli futbolcuyu ilk 11 planlarına dahil etti. Geçen hafta sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Bruma hakkındaki kesin karar ise bugün verilecek. Tudor’un bir diğer şaşırtan hamlesi ise oyun sistemiyle ilgili. Genç hocanın üçlü savunma inadı kırılmak üzere...

Üçlü savunmayla başlasa da...

Adana sınavına üçlü defansla başlayıp, oyunun kilitlendiğini görünce 4’lüye dönen Tudor, bu hamlesiyle farklı skorun gelmesi üzerine planlarını gözden geçirdi. Bu haftaya da üçlü savunma çalıştırarak başlayan Hırvat teknik adam, dünkü antrenmanda ise yine 4-4-2 düzenini denedi. İleri uçta Eren ve Podolski’yi kullanmayı düşünen Tudor, kanatlarda Bruma ve Yasin, göbekte de Josue ile Selçuk ikililerini oynatıyor. Ancak Yasin’le Rodrigues hakkındaki karar da henüz kesinleşmiş değil.

Wesley ikinci yarıda oynayacak

Defans hattında da Cavanda ile Linnes’in her iki kanatta, Semih ile Ahmet Çalık’ın da göbekte görev alması bekleniyor. Sneijder’in ise Başakşehir mücadelesine kulübede başlamasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Wesley, Sinan Gümüş, De Jong, Tolga, Sabri gibi isimler oyunun gidişatına göre Tudor'un yedek kulübesindeki kozları olacak.