Sparta Prag Emenike'yi transfer etmek istiyor
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp bul denen Emenike için Sparta Prag iddiası ortaya atıldı.
Çek Cumhuriyeti'nin Fotbol internet sitesinin iddiasına göre, ülkenin önde gelen ekiplerinden Sparta Prag oyuncuyu kadrosun katmak istiyor.
UJFALUSİ SPARTA PRAG'IN SCOUT EKİBİNDE
UJFALUSİ SPARTA PRAG'IN SCOUT EKİBİNDE
Son olarak yine sarı-lacivertlilerden ayrılan Michal Kadlec'i transfer eden bordo-beyazlı ekibin, Emenike için satılık veya kiralık formüllerini devreye sokabileceği belirtildi. Eski Galatasaraylı Tomas Ujfalusi de, Çek kulübünün scout ekibinde görev yapıyor.
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