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Sparta Prag Emenike'yi transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp bul denen Emenike için Sparta Prag iddiası ortaya atıldı.

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Çek Cumhuriyeti'nin Fotbol internet sitesinin iddiasına göre, ülkenin önde gelen ekiplerinden Sparta Prag oyuncuyu kadrosun katmak istiyor.

UJFALUSİ SPARTA PRAG'IN SCOUT EKİBİNDE
 
Son olarak yine sarı-lacivertlilerden ayrılan Michal Kadlec'i transfer eden bordo-beyazlı ekibin, Emenike için satılık veya kiralık formüllerini devreye sokabileceği belirtildi. Eski Galatasaraylı Tomas Ujfalusi de, Çek kulübünün scout ekibinde görev yapıyor.

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