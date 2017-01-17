Sparta Prag Emenike'yi transfer etmek istiyor

Danıştay'dan emeklilere sendika yolunu açan karar

Danıştay, işçi ve memur emeklilerinin sendikalı olabilmelerinin önünü açan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Yeni Emekli Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş "Yüksek mahkemenin kararına göre işçi, Bağ-Kur ve memur emeklileri sendika kurabilecek. Anayasanın 53. maddesine istinaden yapılacak bir uyum yasasıyla yaklaşık 12 milyon emekli sendikalı olma hakkını kavuşacak. Danıştay, emekliler için tarihi bir karar vererek, emeklilere sendika yolunu açtı" dedi.