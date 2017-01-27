Rafael Nadal, Roger Federer ile eşleşti
Avustralya Açık yarı finalinde, Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-2 yendi ve finalde Roger Federer ile eşleşti.
Avustralya Açık yarı finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Rafael Nadal finalde, Roger Federer ile eşleşti. Djokovic, Murray gibi isimlerin elenmesiyle birlikte tenisseverlerin beklediği eşleşme de gerçekleşmiş oldu.
Nadal ile Federer'i finalde karşı karşıya getiren son Grand Slam turnuvası, 2011 Roland Garros idi...
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