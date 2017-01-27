Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Rafael Nadal, Roger Federer ile eşleşti

Avustralya Açık yarı finalinde, Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-2 yendi ve finalde Roger Federer ile eşleşti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya Açık yarı finalinde İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Bulgar Grigor Dimitrov'u yaklaşık 5 saat süren mücadele sonucu 3-2 mağlup ederek finale yükseldi.
 
Rafael Nadal finalde, Roger Federer ile eşleşti. Djokovic, Murray gibi isimlerin elenmesiyle birlikte tenisseverlerin beklediği eşleşme de gerçekleşmiş oldu. 
 
Nadal ile Federer'i finalde karşı karşıya getiren son Grand Slam turnuvası, 2011 Roland Garros idi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boğaz'ın anayasası olsun

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Sumo güreşinde büyük şampiyon Kisenosato oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

Donald Trump'a benzetilen bir çöp kutusu viral oldu

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

İşte Oscar'ın en iyi film adayları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA