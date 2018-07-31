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Sürpriz yok! Süper Kupa maçı Cüneyt Çakır'ın

Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçını Cüneyt Çakır yönetecek..

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Galatasaray ve Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçını Cüneyt Çakır yönetecek..

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak."

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