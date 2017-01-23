Survivor Sema Apak kimdir kaç yaşında nereli?

Survivor 2017 Ünlüler Takımında yer alan Sema Apak izleyiciler tarafından merak edilen isimlerin arasında yer alıyor. Milli Takımdaki başarılarıyla adından söz ettiren Milli atlet Sema Aydemir Apak, parkurlardaki hızıyla Survivor 2017 süresince adından söz ettirecek isimlerin başında geliyor. İşte Survivor takipçilerinin merak ettiği, geçtiğimiz sezonun konuşulan isimlerinden biri olan Nagihan Karadere’ye benzetilen Sema Apak kimdir, kaç yaşında, nereli, kariyeri? ve hakkında merak edilenler...

SURVIVOR 2017 SEMA APAK KİMDİR?

Survivor 2017 Ünlüler takımında yarışan Milli atlet Sema Aydemir Apak veya Sema Apak, 17 Ağustos 1985'te Bursa'da doğdu. 400 metre engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci atlet. 1.69 boyunda ve 54 kg ağrlığındadır.

31 yaşındaki Sema Aydemir Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4x400 metre bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400 metre engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etti.

2004 Atina Olimpiyat Oyunlarında bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir. Bu evlilikten Ali isminde bir oğlu vardır.

SURVIVOR 2017 ÜNLÜLER KADROSU

Erkekler: İlhan Mansız, Serhat Akın, Şakşuka Tarık Mengüç, Çılgın Sedat, Furkan Kızılay ve boksör Adem Kılıçcı

Kadınlar: Milli dalgıç Şahika Ercümen, DJ Berna Öztürk, atlet Sema Apak, milli atlet Pınar Saka, dizi oyuncusu Seda Demir, kickboksçu Sabriye Şengül.

SURVIVOR 2017 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Acun Ilıcalı ve ekibi, yarışmaya katılacak ‘Gönüllüler’i 300 binin üzerindeki başvuru arasından seçti. Göz6 adlı yarışma programından 2 kişinin katıldığı ‘Gönüllüler’in kadrosu ise şöyle: Eser West, Ogeday Girişken, Burçak Tuncer, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Gökhan Gözükan, Elif Şadoğlu, Fulya Şahin, Denisa (Deniz Gültekin), Tuğçe Melis Demir. Göz6 evinden Berna Keklikler ve Erdi Ünver.