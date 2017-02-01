Survivor'daki milli boksör dopingli çıktı!

Londra Olimpiyatları'nda beşinci olan milli boksör Adem Kılıççı da doping çıktı, derecesi elinden alındı.

Milli boksör Adem Kılıççı'nın, 2012 Londra Olimpiyatları'ndaki numunesinden girdiği doping testi pozitif çıktı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkentindeki organizasyonda 69-75 kiloda boy gösteren ve beşinci olarak olimpik diploma alan Kılıççı'da dehydrochlormethyl testosterone (turinabol) isimli yasaklı maddeye rastandığı duyuruldu.

Fenerbahçe Boks Şubesi'nin sporcularından olan 31 yaşındaki boksörün doping kurallarını ihlal ettiğine, bu yüzden söz konusu organizasyondan diskalifiye edilmesine hükmedildi. Bu yüzden diplomasının geri alındığı, Uluslararası Boks Federasyonu (AIBA) ve Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) gerekli adımları atacağı ve diplomanın IOC'ye dönmesini temin edecekleri belirtildi.

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