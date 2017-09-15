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Suudi Arabistan milli takımı artık Bauza'ya emanet

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 8 ülkeden biri olan Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nın başına, Arjantinli Edgardo Bauza getirildi.

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Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, iki yıldır  milli takımı çalıştıran Hollandalı Bert van Marwijk ile yolların ayrıldığı ve  yerine 59 yaşındaki Bauza'nın getirildiği bildirildi.

Van Marwijk yönetiminde çıktığı 20 maçtan 13'ünü kazanan Suudi  Arabistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada  tamamlayarak tarihinde beşinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Bauza, son bir yıldır Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev  yapmıştı.

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