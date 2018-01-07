Swansea City, Bafetimbi Gomis'i sattığına pişman

Galatasaray'ın bu sezonki flaş transferlerinden Bafetimbi Gomis, Süper Lig'in ilk yarısında attığı 14 golle, krallık yarışında Jahovic ve Burak Yılmaz'la kapışıyor. Gomis'i gönderen takımlarda ise büyük pişmanlık var.

32 yaşındaki futbolcunun bonservisini 2.5 milyon Euro'ya Cim Bom'a veren Swansea City, 22 haftası geride kalan Premier Lig'de sadece 13 gol atabildi.

16 puanla ligin dibine demir atan Swansea, büyük ihtimalle Championship'e düşecek gibi görünüyor. Takımda en fazla gol atan isimler 4 golle Abraham, 3 golle Jordan Ayew, 2 golle de adı bir süre Cim Bom'la anılan Wilfried Bony.