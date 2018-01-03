Taffarel Galatasaray'a bir kez daha döndü
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları merakla bekleniyordu. Terim'in teklifini kabul eden efsane kaleci Taffarel geri döndüğünü açıkladı.
Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları merakla bekleniyordu. Terim'in teklifini kabul eden efsane kaleci Taffarel geri döndüğünü açıkladı.
İşte o açıklama
"Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerde kalmıştık!"
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