Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını reddetti

Siyah-beyazlılar, 14 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesi gerekirken uygunluğa sahip 11 adet futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 150 bin TL, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ise 50 bin TL'lik para cezasına çarptırılmıştı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama ve kararların tamamı şu şekilde:

"1. E.2017/340 - K.2017/372

Aydın Spor 1923 Kulübü'nün, futbolcu Emrah Kaya ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.06.2017 tarih ve E.2017/163 - K.2017/300 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2017/370 - K.2017/373

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, PFDK'nın 26.09.2017 tarih ve E.2017-2018/133 - K.2017-2018/167 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, A takım listesinde 14 adet Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bildirilmesi gerekirken uygunluğa sahip 11 adet futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 150.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun üç futbolcu bildirilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2017/373 - K.2017/374

Arsin Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Adem Kaba hakkındaki PFDK'nın 28.09.2017 tarih ve E.2017-2018/175 - K.2017-2018/184 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Adem Kaba'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Futbolcu Adem Kaba'nın, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36. ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 1.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

4. E.2017/374 - K.2017/375

68 Aksaray Belediye Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Yasin Yeşilyurt hakkındaki AFDK'nın 02.10.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Yasin Yeşilyurt'un, hakeme saldırıda bulunmaktan FDT'nin 44/2-a maddesi uyarınca 10 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2017/375 - K.2017/376

Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Carl Medjani'nin, PFDK'nın 28.09.2017 tarih ve E.2017-2018/157 - K.2017-2018/185 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Futbolcu Carl Medjani'nin, müsabakada görmüş olduğu kırmızı kartın ve cezai uygulamaların kaldırılmasına ilişkin talebinin FDT'nin 86/2,3 hükümleri uyarınca reddine dair PFDK kararında sübut, hukuki niteleme bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddine, oybirliği ile,

Futbolcu Carl Medjani'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.