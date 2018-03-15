Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tahkim Kurulu'dan Trabzonspor ve Antalyaspor'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Antalyaspor'un taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartların bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesi kararına yaptığı itirazı reddetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahkim Kurulu ayrıca, Trabzonspor'un Ersun Yanal'ın yardımcıları Volkan Kazak ve Gökhan Kağıtçıoğlu ile arasındaki uyuşmazlık ile ilgili verilen karara yaptığı itiraz da reddedildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Volkan Kazak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve E.2017/600 - K.2017/689 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif A.Ş.'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş.'nin, (Trabzonspor Sportif A.Ş.) Teknik Adam Gökhan Kağıtçıoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.12.2017 tarih ve E.2017/599 - K.2017/673 sayılı kararına karşı tarafların itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif A.Ş.'nin duruşma talebinin reddine ve esas hakkında karar verildiğinden 16.02.2018 tarihli dilekçesine istinaden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının onanmasına oyçokluğu ile,

Antalya Spor A.Ş.'nin PFDK'nın 08.03.2018 tarihli E.2017-2018/722 K.2017-2018/854 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Antalya Spor A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Alt C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartların bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan´a kaçan darbecilerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı

Yunanistan´a kaçan darbecilerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

Türk taraftarlara hayran olan Avrupalı futbol adamları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA