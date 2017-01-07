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Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Taison'dan açıklama

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Shakhtar Donetskli Taison'dan açıklama geldi.

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Shakhtar Donetsk'te forma giyen orta saha oyuncusu Taison takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Menajerim bana Internacional'e geri dönüp dönemeyeceğimi sordu, bende olumlu cevap verdim. Menajerim daha sonra Internacional'in başkanıyla görüştü ancak şuan Shakhtar'tan ayrılmak çok zor çünkü bir yıl daha sözleşmem bulunuyor ifadelerini kullandı.

Devre arasında takımdan ayrılma ihtimali bulunduğunu belirten Taison, "Devre arası istediğim bir kulüple sözleşme imzalayabilirim ancak şuan Shakhtar'la olan sözleşmemi tamamlamak istiyorum çünkü teknik direktörümüz Paulo Fonseca bana güveniyor. Çok zor olsa da Ukrayna'ya döneceğim" dedi.

Bu sezon Shakhtar Donetsk ile 24 maça çıkan Taison, 4 gol atıp 2 asist yaptı.

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