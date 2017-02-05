Afjet Afyonspor takım otobüsüne saldırı

Edinilen bilgilere göre, Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Afjet Afyonspor maçtan 2-1 galip ayrıldı. Maç sonrası stattan ayrılan Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüs, Geyve ilçesi yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğradı. Taşlanan otobüste maddi hasar meydana gelirken, Afjet Afyonspor Sportif Direktörü İbrahim Çelik başına isabet eden taşla ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Çelik ToyotaSa İlkyardım ve Acil Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.